تسجيل اصابات جراء اشتباكات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد

افاد مصدر امني، مساء اليوم الاحد، بتسجيل أكثر من 12 إصابة جراء اشتباكات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات تجددت ضمن مقتربات ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد بين متظاهرين والقوات الأمنية". وأضاف أن"12 شخصاً أصيبوا نتيجة الاشتباكات".

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