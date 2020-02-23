اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة جنوبي غرب بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عنه اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة لمنزل بعد ضرب صاحب الدار بآلة حادة جنوبي غرب بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب البياع في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهم بعد مرور ساعتين من ارتكابه جريمة السطو على احد الدور السكنية جنوب غربي العاصمة بغداد".



واضافت الوزارة، أن "بعد التحقيق معه اعترف بالسطو على دار سكني وضرب صاحبة الدار باله حادة على راسها مما افقدها الوعي وسرقة مبلغ من المال قدره (تسعة واربعون الف دولار امريكي ) وقذ ضبطت الاموال المسروقة بدلالة المتهم وعرضت اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٢ ق.ع)".

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