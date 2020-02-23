أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، الأحد، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية ضد مرض "كورونا"، فيما أشار إلى انه تقرر منع دخول القادمين من إيران وكوريا الجنوبية.
وقال العضايلة في تصريح، إن "الحكومة قررت، في ظل تفشي فيروس (كورونا) الجديد في هذين البلدين، ومواكبة لما تطبقه العديد من الدول كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، تقرر منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".
وأضاف أن "الأردنيين القادمين من هذه الدول سيخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص القادم منها بالمرض".
وأوضح العضايلة، أن "الحكومة قامت أيضاً بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح باتخاذها منظمة الصحة العالمية".
وأضاف أن "الأردنيين القادمين من هذه الدول سيخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص القادم منها بالمرض".
وأوضح العضايلة، أن "الحكومة قامت أيضاً بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح باتخاذها منظمة الصحة العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تقرر منع دخول القادمين من إيران وكوريا الجنوبية بسبب 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.