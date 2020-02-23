الأردن تقرر منع دخول القادمين من إيران وكوريا الجنوبية بسبب 'كورونا'

وقال العضايلة في تصريح، إن "الحكومة قررت، في ظل تفشي فيروس (كورونا) الجديد في هذين البلدين، ومواكبة لما تطبقه العديد من الدول كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، تقرر منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".وأضاف أن "الأردنيين القادمين من هذه الدول سيخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص القادم منها بالمرض".

وأوضح العضايلة، أن "الحكومة قامت أيضاً بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح باتخاذها منظمة الصحة العالمية".

