مقتل انتحاريين اثنين بعد محاصرتهما في ديالى

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن محافظة ديالى تنفذ واجباً في ناحية بهرز بالتحديد ( قرية الخوالص) لوجود معلومات عن أوكار لداعش الارهابي هناك".

وأضافت الخلية، أن "خلال عملية الدهم والتفتيش حدثت مواجهات بين القوات الأمنية وداعش الارهابي، مما أدى إلى قتل إرهابي انتحاري حيث انفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه وقد احتوى على مادة TNT، وبعد التفتيش تم العثور على إرهابي ثاني وتمكنت القوة المنفذة للواجب من قتله".