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مقتل انتحاريين اثنين بعد محاصرتهما في ديالى

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أعلنت خلية الاعلام الحربي، الأحد، عن مقتل انتحاريين اثنين بعد محاصرتهما في ناحية بديالى.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن محافظة ديالى تنفذ واجباً في ناحية بهرز بالتحديد ( قرية الخوالص) لوجود معلومات عن أوكار لداعش الارهابي هناك".

وأضافت الخلية، أن "خلال عملية الدهم والتفتيش حدثت مواجهات بين القوات الأمنية وداعش الارهابي، مما أدى إلى قتل إرهابي انتحاري حيث انفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه وقد احتوى على مادة TNT، وبعد التفتيش تم العثور على إرهابي ثاني وتمكنت القوة المنفذة للواجب من قتله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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