الصحة تصدر مجموعة ارشادات للوقاية من فيروس 'كورونا'

عزيزي المواطن الكريم ..
من اجل تفادي انتقال الامراض والاوبئة المعدية من شخص الى اخر لاسيما في الاماكن المزدحمة و العامة والتي تشمل كل من :
أ - المدارس والجامعات ب- المزارات المقدسة ج- المولات والاسواق التجارية د- المناسبات والانشطة الرياضية والفنية والعشائرية هـ- المتنزهات والاماكن الترفيهية
لذا ننصح بمراعاة ما يلي :
1- ترك عادة التقبيل والتكاتف عند السلام والمصافحة ، وعدم لمس السطوح الملساء
2- استخدام المناديل الورقية المعقمة بشكل متواصل لاسيما عند العطاس
3- من المفضل ارتداء الكمامات الواقية كعمل احترازي في الزحامات الكبيرة
عزيزتي الام ..
انت مسؤولة عن توعية اسرتك وتلاميذك بالإرشادات الصحية التالية ... حفاظا على ابنائنا من الاصابة باي وباء خطر لا سامح الله ...
1- في حالة ظهور اعراض الزكام على طفلك عليك مراجعة اقرب مركز صحي وعدم ذهابه للمدرسة لحين الشفاء التام
2- حث الابناء والتلاميذ على غسل الايدي بالصابون واستعمال انواع المعقمات بشكل مستمر
3- الاطفال وكبار السن اكثر عرضة للاصابة بالامراض الوبائية ... لذا من الضروري الالتزام بالإرشادات الصحية
4- احرصي على غسل الفواكه والخضار عدة مرات قبل تناولها وطهي الاطعمة الحيوانية كاللحوم والدواجن والاسماك بصورة جيدة .
5- تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات( الحية والميتة ) او التواجد في اسواق تداولها
6- لزيادة مناعة الجسم عليك الاكثار من تناول الخضار والفواكه لاسيما الحمضيات وتقليل الاطعمة المعلبة .
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