الصحة تصدر مجموعة ارشادات للوقاية من فيروس 'كورونا'

عزيزتي المواطنة الكريمة..

من اجل تفادي انتقال الامراض والاوبئة المعدية من شخص الى اخر لاسيما في الاماكن المزدحمة و العامة والتي تشمل كل من :



أ - المدارس والجامعات ب- المزارات المقدسة ج- المولات والاسواق التجارية د- المناسبات والانشطة الرياضية والفنية والعشائرية هـ- المتنزهات والاماكن الترفيهية

لذا ننصح بمراعاة ما يلي :

1- ترك عادة التقبيل والتكاتف عند السلام والمصافحة ، وعدم لمس السطوح الملساء