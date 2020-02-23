تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا في وقت سابق من فبراير، مقتل قاسم الريمي "أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وأكد ترامب، أن بلاده قضت على الريمي، وأنها ستواصل الإطاحة بالإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بها.



وذكر ترامب أن الريمي انضم إلى تنظيم "القاعدة" في تسعينيات القرن الماضي، وعمل لصالح أسامة بن لادن في أفغانستان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تنظيم "القاعدة" تحت قيادة الريمي "ارتكب في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى شن العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتها".

ووصف ترامب مقتل الريمي بأنه "يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة القاعدة العالمية، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".

