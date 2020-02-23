أمطار وعواصف رعدية وسيول في بعض مناطق البلاد

وقال التقرير : ان المنخفض الجوي يؤدي إلى تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية خلال الليل على المناطق الجنوبية فقط وتكون الأمطار متوسطة الشدة في بعض مناطقها ومنها محافظة البصرة والعمارة والناصرية.

وتابع التقرير: يزداد تعمق المنخفض الجوي يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020 ليشمل تساقط الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية .



واشار الى احتمالية ان تشهد (ديالى واسط ، ميسان ) حدوث سيول نتجية تساقط غزارة الامطار ، مشيرا ،ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار تدريجا نهار يوم الاربعاء.