أمطار وعواصف رعدية وسيول في بعض مناطق البلاد

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اصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التقرير الجوي للحالة الجوية للايام الثلاثة اعتبارا من يوم غد الإثنين والمتضمن تأثر المنطقتين الوسطى والجنوبية للبلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية.
وقال التقرير : ان المنخفض الجوي يؤدي إلى تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية خلال الليل على المناطق الجنوبية فقط وتكون الأمطار متوسطة الشدة في بعض مناطقها ومنها محافظة البصرة والعمارة والناصرية.
وتابع التقرير: يزداد تعمق المنخفض الجوي يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020 ليشمل تساقط الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية .
واشار الى احتمالية ان تشهد (ديالى واسط ، ميسان ) حدوث سيول نتجية تساقط غزارة الامطار ، مشيرا ،ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار تدريجا نهار يوم الاربعاء.
وتابع التقرير: يزداد تعمق المنخفض الجوي يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020 ليشمل تساقط الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية .
واشار الى احتمالية ان تشهد (ديالى واسط ، ميسان ) حدوث سيول نتجية تساقط غزارة الامطار ، مشيرا ،ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار تدريجا نهار يوم الاربعاء.
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