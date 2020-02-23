ثاني زلزال يضرب إيران اليوم

ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 على مقياس ريختر، اليوم الأحد، محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وهو يعد الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة. وقد ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في وقت سابق من يوم الأحد صباحا، في شمال غربي إيران، وكان على عمق 6 كم، في المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا. وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 75 شخصا وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران.





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