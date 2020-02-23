جليفانتي يصدم ريال مدريد ويهدي صدارة الليغا لبرشلونة

وكان برشلونة قد انتصر مساء اليوم على إيبار بخماسية نظيفة ليصعد إلى صدارة الليجا مؤقتًا، ثم يؤمن له ليفانتي الصدارة بتغلبه على ريال مدريد

وبدأت المباراة بشكل هادئ، مع محاولات لريال مدريد من أجل التسجيل مقابل نجاح ليفانتي في غلق مساحاته في الخط الخلفي.



ولم يشهد شوط المباراة الأول أي جديد سوى بعض المحاولات من الفريق الملكي قابلها تألق من حارس مرمى أصحاب الأرض.

وعلى ذلك، انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف في شوط لم يبح بالكثير من الأسرار خصوصًا بالنسبة لريال مدريد.

وفي الشوط الثاني اختلفت الأمور بعد مرور أول ربع ساعة، حيث ظهر ريال مدريد شرسًا في البداية واستمر في تضييع الفرص واحدة تلو الأخرى.

وبعدها بدأ ليفانتي يظهر وجهًا خطيرًا عبر الكرات المرتدة مستغلًا تقدم لاعبي ريال مدريد بحثًا عن هدف التقدم مما فتح مساحات في الخلف.



Advertisements

وازدادت معاناة ريال مدريد بعدما تعرض إيدين هازارد لإصابة على مستوى العضلة الخلفية استدعت خروجه وتعويضه بالبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة التاسعة والسبعين، نجح لويس موراليس في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة وفي مفاجأة الجميع بهدف أول لليفانتي في مرمى الحارس تيبو كورتوا.

هازارد يغادر مواجهة ليفانتي مصابًا ومخاوف من غيابه عن الأبطال والكلاسيكو

واستمرت النتيجة على ما هي عليه حتى نهاية اللقاء والذي انتهى بسقوط مدريدي وصعود كتالوني لصدارة الدوري الإسباني.

