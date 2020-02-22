كسر بعظم الأنف يبعد متوسط ميدان الصقور عن الملاعب 10 أيام

تعرض لاعب وسط فريق القوة الجوية لكرة القدم محمد علي عبود الى كسر في عظام الأنف اثناء مباراة الصقور والصناعات الكهربائية في الدوري الممتاز

وذكر طبيب الفريق غالب الموسوي في بيان للنادي أن "الفحوصات الطبية التي أجريت لنجم الوسط محمد علي عبود في احد مستشفيات بغداد كشفت عن اصابته على مستوى الأنف".

وأشار الموسوي إلى أن "اللاعب يحتاج إلى راحة لمدة عشرة أيام ليغيب في ذلك عن مواجهة الطلبة القادمة، مبينا أن الجهاز الطبي سيتابع حالة اللاعب خلال قادم الأيام كي يتماثل الشفاء والعودة للملاعب".