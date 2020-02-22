النجف تستنكر تصريحات قيادة شرطة ذي قار ضد شبابها وتطالبها بالاعتذار

استنكرت محافظة النجف، السبت، تصريحات قيادة شرطة ذي قار ضد شبابها، فيما طالبتها بالاعتذار.
وقال محافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستنكر تصريحات قيادة شرطة ذي قار ضد شباب النجف الذين وصلوا محافظة الناصرية هذا اليوم لزيارة اخوانهم شباب ذي قار في ساحات التظاهر"، مبينا ان "النجف وذي قار هما نبض الوطن وما تضمن بيان شرطة ذي قار مرفوض و غير مقبول تجاه شباب النجف الذي وصفهم بالمخربين و المنبوذين خصوصاً ان قيادة شرطة النجف نفت إعطاء أي معلومات عن الشباب النجفي الذي ذهب إلى الناصرية".
وطالب الياسري بـ"الاعتذار الرسمي لشبابنا النجفي و كذلك مطالبتنا من وزير الداخلية بفتح تحقيق عن الاتهامات غير المرغوب بها من قبل قيادة شرطة التي مست شبابنا النجفي"، لافتا الى ان "محافظة النجف الأشرف قد فتحت ابوابها ولأكثر من مرة أمام شباب ذي قار بزيارتهم مدينتنا ومشاركة المعتصمين من ابناء النجف الأشرف في ساحة الصدرين".
وتابع "اننا حميعًا مسؤولين عن حفظ أمن مدننا ولغة الحوار أفضل بكثير من التصريحات الإستفزازية تجاه الشباب".
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