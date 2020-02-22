مصدر: تحالف الفتح لن يشارك بجلسة التصويت على الحكومة دون تحقيق القبول الوطني

كشف مصدر سياسي، السبت، ان تحالف الفتح لن يشارك بجلسة التصويت على الحكومة دون تحقيق القبول الوطني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "التزاماً بتوجيهات المرجعية الدينية العليا التي تؤكد على ان القرارات الاستراتيجية والمصيرية يجب ان تحوز على رضا الشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه، فأن تحالف لن يشارك بجلسة التصويت على الحكومة دون تحقيق القبول الوطني الواسع حول تشكيلتها".
واكد المصدر على "ضرورة تحقيق استقلالية الحكومة من جهة ووحدة القرار الوطني في هذه المرحلة الحساسة من جهة اخرى كون الجميع يسعى للخروج من الأزمة الحالية دون الدخول في أزمة اخرى".
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