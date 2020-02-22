نائب: على رئيس الوزراء المكلف إعادة الحوار مع مكونات المجتمع وعدم الاستعجال

دعا رئيس كتلة الوطن النيابية هشام السهيل، السبت، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى إعادة الحوار مع مكونات المجتمع وعدم الاستعجال. وقال السهيل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نحن نمر بمرحلة حرجة وصعبة تتطلب من الجميع ان يعو خطورة الوضع خصوصاً وان الشعب قدّم الكثير من الشهداء في ساحات التظاهر من اجل ان تكون هناك حكومة ترعى مصالح جميع ابناء الشعب بدون استثناء".



وطالب السهيل، رئيس الوزراء المكلف بـ "إعادة الحوار مع مكونات المجتمع وعدم الاستعجال لحين الوصول لاتفاق يرضي كل الاطراف اذ لايمكن المضي بدون مكونين أساسيين في المجتمع"، مؤكداً على "ضرورة أن تكون حكومة مستقلين تراعي مكونات المجتمع العراقي".



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