إيران تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس 'كورونا' إلى 6 حالات

أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية علي آقازاده، اليوم السبت، وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 حالات.
وأكد المحافظ، في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، وفاة شخص إثر إصابته بفيروس كورونا في محافظة مركزي.
ودعا آقازاده جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في البلاد إلى 28 شخصا.
ودعا آقازاده جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في البلاد إلى 28 شخصا.
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