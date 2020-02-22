نائب: الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء المكلف مدعاة للقلق

اعتبر النائب النائب الشيخ رياض التميمي، السبت، أن الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مدعاة للقلق ولا تلبي مطالب الشعب.

وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء المكلف مدعاة للقلق ولا تلبي مطالب الشعب"، مشيراً الى أن "المتظاهرين التي رسمت خارطة طريق واضحة لادارة الدولة".

وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.