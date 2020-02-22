الخنجر: تقديم الكابينة الوزارية من دون الاتفاق مع الوفد الكردي تهديد للشراكة الوطنية

اعتبر رئيس حزب المشروع العربي خميس الخنجر، السبت، تقديم الكابينة الوزارية من دون الاتفاق مع الوفد الكردي بانه تهديد للشراكة الوطنية.
وقال الخنجر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إن "تقديم الكابينة الوزارية للحصول على الثقة من دون الاتفاق مع الوفد الكردي تهديد للشراكة الوطنية، ولابد من صيغة تأخذ بنظر الاعتبار خصوصية الإقليم".
وأضاف أنه "يجب العمل ضمن الوقت المتاح دستوريًا لضمان قبول كل الشركاء الصادقين في منح الثقة للحكومة، وإلا فالوضع يتجه للتعقيد أكثر!".
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