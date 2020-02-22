ايمن حسين يفطر على الصناعات ويهدي الصقور الانتصار الثاني في ممتاز الكرة

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2020-02-22 | 14:16
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قاد ايمن حسين فريقه القوة الجوية للفوز على الصناعات الكهربائية 3-0 في المواجهة التي أقيمت على ملعب الصناعة ضمن لقاءات الأسبوع الثاني من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
حسين نجح ان يفك النجس وانهاء صيامه التهديفي لينجح في التسجيل بأول مباراة رسمية مع الصقور، حيث سجل ثلاثة اهداف في الدقائق 42 و59 و66، ليهدي فريقه الانتصار الثاني في ممتاز الكرة.
وبهذا الفوز حلق الصقور الى صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد الصناعات الكهربائية من دون نقاط.
وبهذا الفوز حلق الصقور الى صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد الصناعات الكهربائية من دون نقاط.
المحرر: محمد خليل
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