ايمن حسين يفطر على الصناعات ويهدي الصقور الانتصار الثاني في ممتاز الكرة

حسين نجح ان يفك النجس وانهاء صيامه التهديفي لينجح في التسجيل بأول مباراة رسمية مع الصقور، حيث سجل ثلاثة اهداف في الدقائق 42 و59 و66، ليهدي فريقه الانتصار الثاني في ممتاز الكرة.

وبهذا الفوز حلق الصقور الى صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد الصناعات الكهربائية من دون نقاط.

