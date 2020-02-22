وفاة مدني بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد والقبض على الجناة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن اعتقال مجموعة من الأشخاص تسببوا بمقتل مدني في نزاع عشائري شرقي العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 منه، إن "دوريات شرطة نجدة الرشاد القت القبض على ٦ أشخاص وعدد من الأسلحة، خلال نشوب مشاجرة عشائرية ضمن منطقة الرشاد أدت إلى وقوع حالة وفاة وعدد من المصابين".



وأضافت المديرية، أنه "تمت ملاحقة الجناة من قبل دوريات النجدة والقبض عليهم وضبط أسلحة بحوزتهم عدد ٢ بندقية كلاشينكوف"، مبينا أنه "تم تسليمهم إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيق".

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