النائب الجنابي: محمد الخالدي لا يمثل المكون السني

اكد النائب زياد الجنابي، السبت، ان النائب محمد الخالدي لا يمثل المكون السني. وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، ان "الحديث عن استعداد 40 نائب من الكون السني للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، عارية عن الصحة". Advertisements واضاف ان "النائب محمد الخالدي لا يمثل المكون السني". وتحدث رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، السبت، عن "تقدم كبير" في مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى إبداء أكثر من 40 نائباً من المكون السني أبدوا استعدادهم للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.



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