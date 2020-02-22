ارتفاع حصيلة حادث السير غربي الأنبار إلى مصرع وإصابة سبعة أشخاص (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة حادث السير الذي وقع على طريق هيت - القائم غرب الرمادي، ارتفعت إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة أغلبهم منتسبون في الشرطة".

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بمصرع شرطيين جراء حادث سير غربي محافظة الأنبار.