- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفاد مصدر أمني، السبت، بارتفاع حصيلة حادث السير الذي وقع غربي محافظة الأنبار إلى مصرع وإصابة سبعة أشخاص أغلبهم منتسبون في الشرطة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة حادث السير الذي وقع على طريق هيت - القائم غرب الرمادي، ارتفعت إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة أغلبهم منتسبون في الشرطة".
وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بمصرع شرطيين جراء حادث سير غربي محافظة الأنبار.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة حادث السير غربي الأنبار إلى مصرع وإصابة سبعة أشخاص (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.