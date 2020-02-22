صحة ذي قار تنفي تسجيل اي حالة اصابة بفايروس كورونا

نفت دائرة صحة ذي قار، السبت، تسجيل اي حالة اصابة بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان لها تابعته الخليج 365، ان "الانباء التي اشارت بشأن تسجيل اي حالة اصابة بفايروس كورونا في المحافظة، عارية عن الصحة".

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ودعت الدائرة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".

وتناقلت صفحات على التواصل الاجتماعي خبرا تضمن انه تم تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في محافظة ذي قار.