محافظ ميسان يصدر توجيها بشأن مغادرة العراقيين عبر منفذ الشيب

أصدر محافظ ميسان علي دواي، السبت، توجيها بمنع مغادرة العراقيين عبر منفذ الشيب الحدودي باتجاه ايران. وقال دواي في حديث لـ الخليج 365، "خلال زيارتنا لمنفذ الشيب الحدودي وجهنا بعدم مغادرة اي عراقي اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم من منفذ الشيب الحدودي". وأضاف دواي، "وجهنا ايضا بالسماح للعراقين فقط بالدخول للعراق عبر المنفذ".

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