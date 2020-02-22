الصدر يهدد بالخروج بتظاهرة مليونية واعتصامات حول الخضراء في هذه الحالات

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بالخروج في تظاهرة مليونية واعتصامات حول الخضراء في هذه الحالات.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم.. نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء الانتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق".

واضاف "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول الى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين".

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وأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، امس الجمعة، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما اعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الأربعاء الماضي، أنه أكمل اختيار تشكيلته الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين يتمتعون بالكفاءة بعيداً عن تأثير الأحزاب، داعياً البرلمان لعقد جلسة الاثنين المقبل لمنحها الثقة.