تعرف على حالة الطقس للاسبوع الحالي: امطار وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى انها سيشهد تساقط امطار وحدوث عواصف رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة.

اليوم السبت

المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية احيانا، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

جدول بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في بغداد واقي المحافظات اليوم

غدا الاحد

المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

بعد غد الاثنين

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المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط امطار في اماكن متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية، ولا تغير في درجات الحرارة.

الثلاثاء المقبل

المنطقة الوسطى: طقس غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس غائم مع تساقط امطار في بعض الاماكن منها تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

الاربعاء المقبل

المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي، درجات الحرارة تنخفض قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات.