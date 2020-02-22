تعرف على حالة الطقس للاسبوع الحالي: امطار وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى انها سيشهد تساقط امطار وحدوث عواصف رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة.
اليوم السبت
المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية احيانا، ولا تغير في درجات الحرارة.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
جدول بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في بغداد واقي المحافظات اليوم
غدا الاحد
المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
بعد غد الاثنين
المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.
المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط امطار في اماكن متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية، ولا تغير في درجات الحرارة.
الثلاثاء المقبل
المنطقة الوسطى: طقس غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس غائم مع تساقط امطار في بعض الاماكن منها تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
الاربعاء المقبل
المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات.
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي، درجات الحرارة تنخفض قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض القطع من الغيوم، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات.
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