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مدرب الحدود ينتقد التحكيم ويعد بالتعويض امام نفط الجنوب

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2020-02-22 | 10:32

مدرب الحدود ينتقد التحكيم ويعد بالتعويض امام نفط الجنوب

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اكد مدرب الحدود مظفر جبار، ان فريقه جاهزة لملاقاة نفط الجنوب في الجولة الثانية من منافسات الدوري الكروي الممتاز بالمباراة التي يضيفها ملعب التاجي مساء الاحد.
وقال جبار في بيان للنادي ان "المباراة الثانية للحدود في الدوري ستكون امام نفط الجنوب الفريق الصعب والذي يضم في صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين لكنا استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة".

وتابع ان "الخسارة الاولى في الدوري كانت امام اربيل في الجولة الاولى بهدفين مقابل هدف لم نكن نستحقها أبداً سيما وان الفريق قدم مستوى جيد لكن الاخطاء التحكيمية اثرت علينا وكان بالإمكان ان نخرج بالتعادل والكل شاهد الهدف الثاني لأربيل علينا كيف كانت حالة التسلل واضحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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