مدرب الحدود ينتقد التحكيم ويعد بالتعويض امام نفط الجنوب

وقال جبار في بيان للنادي ان "المباراة الثانية للحدود في الدوري ستكون امام نفط الجنوب الفريق الصعب والذي يضم في صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين لكنا استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة".

وتابع ان "الخسارة الاولى في الدوري كانت امام اربيل في الجولة الاولى بهدفين مقابل هدف لم نكن نستحقها أبداً سيما وان الفريق قدم مستوى جيد لكن الاخطاء التحكيمية اثرت علينا وكان بالإمكان ان نخرج بالتعادل والكل شاهد الهدف الثاني لأربيل علينا كيف كانت حالة التسلل واضحة".

