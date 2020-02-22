الدفاع تعلن تحرير مختطف وقتل خاطفيه في الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع، السبت، تحرير مختطف وقتل خاطفيه المنتمين لـ"داعش" وتدمير نفقين تابعين للتنظيم في عملية أمنية بمحافظة الأنبار.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من فرقة المشاة الأولى شرعت بعد الحصول على معلومات استخباراتية، بواجب للبحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية نتج عنه العثور على نفقين ٢ في إحدى التلال".
وأضافت، أنه أثناء تفتيش النفقين "تم الاشتباك مع مجموعة من عناصر داعش الإرهابي كانوا قد اختطفوا في وقت سابق أحد المواطنين، وخلال الاشتباك معهم تم قتل أحدهم وتحرير المخطوف".
وتابعت، أنه "نتيجة لتوغل باقي أفراد العصابة داخل الأنفاق تم تنفيذ ضربة جوية من قبل أبطال طيران الجيش وطيران التحالف الدولي نتج عنها تدمير الأنفاق وقتل من فيها".
وأضافت، أنه أثناء تفتيش النفقين "تم الاشتباك مع مجموعة من عناصر داعش الإرهابي كانوا قد اختطفوا في وقت سابق أحد المواطنين، وخلال الاشتباك معهم تم قتل أحدهم وتحرير المخطوف".
وتابعت، أنه "نتيجة لتوغل باقي أفراد العصابة داخل الأنفاق تم تنفيذ ضربة جوية من قبل أبطال طيران الجيش وطيران التحالف الدولي نتج عنها تدمير الأنفاق وقتل من فيها".
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