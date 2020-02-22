كتلة نيابية: 40 نائباً من المكون السني أبدوا استعدادهم لتمرير حكومة علاوي

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات مستمرة بشكل مكثف بغية تقريب وجهات النظر والوصول إلى موقف داعم وبقوة للحكومة المقبلة"، مبيناً أن "تلك الحوارات وصلت إلى مراحل متقدمة حيث أبدى أكثر من 40 نائباً من المكون السني من أصل 64 نائباً يمثلون المكون داخل قبة البرلمان ومن خلال اتصالات مباشرة معهم موقفهم الداعم للحكومة المقبلة واستعدادهم للتصويت بمنح الثقة لها".وأضاف، "أما القوى الكردستانية فهناك قنوات حوار مفتوحة مع قياداتهم السياسية، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة جداً وإيجابية وتمخضت خلال الساعات القليلة الماضية عن الوصول إلى نتائج مرضية للجميع وبما يصب بمصلحة العراق وشعبه أولاً"، لافتاً إلى أن "الوضع العام يشير إلى تشكيل جبهة واسعة من القوى السنية والكردية تضاف إلى جانب القوى الشيعية الوطنية ومن بينها دولة القانون والفتح وسائرون والنصر والحكمة التي أبدت جميعها دعمها للحكومة المقبلة للعبور إلى بر الأمان وتحقيق مطالب الجماهير في الإصلاح والتغيير".وتابع الخالدي، أن "المشهد العام يجعلنا على قناعة كاملة بأن جلسة الاثنين المقبل، ستكون الانتصار الجديد للشعب العراقي من خلال التصويت بالأغلبية وبأكثر من ثلثي أعضاء البرلمان لحكومة الجماهير المطالبة بالاصلاح والتمثيل العادل لجميع أطياف الشعب العراقي بعيداً عن المحاصصة الحزبية والسياسية".

وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.

وأفاد مصدر سياسي، أمس الأول الخميس، بأن القوى السنية والكردية أبلغت القادة الشيعة رفضها التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.