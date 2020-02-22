كتلة نيابية: 40 نائباً من المكون السني أبدوا استعدادهم لتمرير حكومة علاوي

تحدث رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، السبت، عن "تقدم كبير" في مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى إبداء أكثر من 40 نائباً من المكون السني أبدوا استعدادهم للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وأضاف، "أما القوى الكردستانية فهناك قنوات حوار مفتوحة مع قياداتهم السياسية، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة جداً وإيجابية وتمخضت خلال الساعات القليلة الماضية عن الوصول إلى نتائج مرضية للجميع وبما يصب بمصلحة العراق وشعبه أولاً"، لافتاً إلى أن "الوضع العام يشير إلى تشكيل جبهة واسعة من القوى السنية والكردية تضاف إلى جانب القوى الشيعية الوطنية ومن بينها دولة القانون والفتح وسائرون والنصر والحكمة التي أبدت جميعها دعمها للحكومة المقبلة للعبور إلى بر الأمان وتحقيق مطالب الجماهير في الإصلاح والتغيير".
وتابع الخالدي، أن "المشهد العام يجعلنا على قناعة كاملة بأن جلسة الاثنين المقبل، ستكون الانتصار الجديد للشعب العراقي من خلال التصويت بالأغلبية وبأكثر من ثلثي أعضاء البرلمان لحكومة الجماهير المطالبة بالاصلاح والتمثيل العادل لجميع أطياف الشعب العراقي بعيداً عن المحاصصة الحزبية والسياسية".
وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.
وأفاد مصدر سياسي، أمس الأول الخميس، بأن القوى السنية والكردية أبلغت القادة الشيعة رفضها التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
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