طهران توضح حقيقة إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا

نفت محافظة طهران، نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المشفى بسبب إصابة في الرئة.

ويأتي نفي المحافظة بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ يقول إن مسؤولا إيرانيا ثبت بعد الفحص أنه مصاب بفيروس "كورونا".

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وتم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة حي في العاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض فيروس "كورونا" عليه يوم الجمعة، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام تلك.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 13 حالة، وتسجيل أربع حالات وفيات.