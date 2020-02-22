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المنافذ تعلن اتخاذ اجراءات جديدة بشأن كورونا وتوجه نصيحة للعراقيين

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن اتخاذ اجراءات جديدة لمكافحة فايروس كورونا، فيما وجهت نصيحة للعراقيين.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وحسب الأمر الديواني 55 لعام 2020 مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول فايروس كورونا الى البلاد"، مبينا ان "إجتماع الأمر الديواني برئاسة وزير الصحة وعضوية الدوائر ذات العلاقة فضلاً عن هيأة المنافذ الحدودية اتخذت سلسلة من التوجيهات الملزمة منها أن يخضع المسافرين العراقيين الوافدين إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة (3) يوم للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض".

 

واضاف الوائلي أن "اللجنة المجتمعة تنصح العراقيين بعدم السفر الى إيران حرصٱ على سلامتهم، وتأكيدها ان الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات (السواق) المعنيين بالتبادل التحاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة".

 

واكد أن "ماتقدم من إجراءات ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع وبتنسيق عالي مع منظمة الصحة العالمية"، موضحا ان "اللجنة اتفقت في اجتماعها مع السفير الايراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية واجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا ليسنىى للجنة إتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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