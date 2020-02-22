استخبارات الحشد ووكالة الاستخبارات تحبطان عملية هروب عنصر بـ'داعش' الى سوريا

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن احباط عملية هروب عنصر بـ"داعش" الى سوريا.

وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " فريقا من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات احبطت محاولة هروب لعنصر من داعش الإرهابي كان يروم الهروب خارج العراق".

واضافت انه "بعد المتابعة المستمرة والدقيقة، تمكنت المفارز من اعتقاله في مخيم السلامية جنوب الموصل".