عضو بالحزب الديمقراطي: كيف لمرشح خاسر بالانتخابات تشكيل حكومة مستقلة قوية

انتقد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، السبت، اختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال شنكالي في تغريدة بموقع تويتر تابعتها الخليج 365، "في ديمقراطية العراق العجيبة والغريبة مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب عام 2018 ولم يحصل سوى على 501 صوت يصبح الخيار الامثل للتكليف بمنصب رئيس الوزراء ويريد تشكيل حكومة مستقلة قوية قادرة على تصحيح المسار والنهوض بالعراق".

واضاف شنكالي في تغريدته "حدث العاقل بما لايعقل فان صدق فلاعقل له".

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وأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، امس الجمعة، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما اعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الأربعاء الماضي، أنه أكمل اختيار تشكيلته الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين يتمتعون بالكفاءة بعيداً عن تأثير الأحزاب، داعياً البرلمان لعقد جلسة الاثنين المقبل لمنحها الثقة.