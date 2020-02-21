الكعبي: البرلمان ملزم بعقد جلسة الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب ملزم بعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

ودعا الكعبي المجلس الى "الانعقاد استنادا للقانون".



وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، اول امس الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.