الحشد يعلن صد تعرض 'داعشي' في خانقين

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن صد تعرض لتنظيم "داعش" في قضاء خانقين بمحافظة ديالى. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لتعرض شنه فلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية علي السعدون التابعة بقضاء خانقين في محافظة ديالى".



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