اللجنة الوزارية تناقش مع السفير الإيراني اتخاذ التدابير اللازمة ضد 'فيروس كورونا'

أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الجمعة، عن عقد اللجنة الوزارية اجتماعاً مع السفير الإيراني إيريج مسجدي لاتخاذ التدابير اللازمة ضد "فيروس كورونا".
وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إن "اللجنة الوزارية اجتمعت اليوم مع السفير الإيراني في العراق إيريج مسجدي للتنسيق في عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين العراقية والإيرانية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".
وأضاف أن "اللجنة الوزارية المكونة من خبراء الصحة والداخلية والخارجية والنقل والمكلفة بمواجهة فيروس كورونا، اجتمعت يوم أمس أيضاً لوضع الخطط اللازمة لمنع تسربه إلى البلاد".
وكانت وزارة النقل قد اعلنت في وقف سابق، إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، باستثناء الوفود الدبلوماسية، حتى إشعار آخر، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في إيران.
وأضاف أن "اللجنة الوزارية المكونة من خبراء الصحة والداخلية والخارجية والنقل والمكلفة بمواجهة فيروس كورونا، اجتمعت يوم أمس أيضاً لوضع الخطط اللازمة لمنع تسربه إلى البلاد".
وكانت وزارة النقل قد اعلنت في وقف سابق، إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، باستثناء الوفود الدبلوماسية، حتى إشعار آخر، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في إيران.
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