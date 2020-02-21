صحة النجف تنفي تسجيل حالة وفاة بمرض 'كورونا' في مطار المحافظة

نفت دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة، تسجيل حالة وفاة بمرض "كورونا" في مطار المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "دائرة صحة النجف الاشرف تنفي جملة وتفصيلا الخبر الذي تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن حصول حالة وفاة بمرض الكورونا في مطار النجف الاشرف".
وأكدت ان "الخبر عار عن الصحة"، داعية إلى "توخي الدقة عند التعامل مع اخبار تثير القلق لدى المواطنين".
وأشارت إلى "ضرورة الرجوع الى الجهات الصحية عند التعامل مع الاخبار الصحية".
وأكدت ان "الخبر عار عن الصحة"، داعية إلى "توخي الدقة عند التعامل مع اخبار تثير القلق لدى المواطنين".
وأشارت إلى "ضرورة الرجوع الى الجهات الصحية عند التعامل مع الاخبار الصحية".
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