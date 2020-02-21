أكدت الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا"، في الصين، يرجع في جانب منه إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في مركز تفشي الفيروس.
وأفاد تيدروس بوجود 8 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خارج حدود الصين.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلق المنظمة من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا".
كما صرح غيبريسوس بأن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.
وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس".
وحذرت المنظمة من أن الفرصة سانحة لاحتواء الانتشار الدولي الأوسع لوباء فيروس "كورونا"، وأنه يجب على الدول أن تتصرف بسرعة إذا أرادت السيطرة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تكشف آخر تطورات فيروس 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.