الإصابة تغيب سامح سعيد وعلي بهجت عن الصقور في مواجهة الصناعات الكهربائية

وذكر مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد أن" الفريق خاض صباح اليوم الجمعة اخر وحدة تدريبية بحضور جميع اللاعبين والذين أكدوا على أن الهدف الرئيسي هو كسب النقاط الثلاث من هذه المواجهة".وأضاف محمد أن الجهاز الفني طالب من اللاعبين التركيز و تطبيق ما خطط له خلال التدريبات التي عمل عليها من اجل الفوز على الرغم من ان فريق الصناعات الكهربائية من الفرق الشبابية الطموحة التي قدمت مباريات جميلة خلال الموسمين الماضيين".

واشار الى أن "غياب المدافعين سامح سعيد وعلي بهجت سيستمر بسبب تعرضه الاول لتمزق عضلي والثاني لتعرضه لشد عضلي".