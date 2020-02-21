2020-02-21 | 17:11
4 مشاهدة
يحل فريق القوة الجوية يوم غد السبت ضيفا على فريق الصناعات الكهربائية لحساب الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم عند الساعة الثانية وثلاثين دقيقة في ملعب نادي الصناعة.
وذكر مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد أن" الفريق خاض صباح اليوم الجمعة اخر وحدة تدريبية بحضور جميع اللاعبين والذين أكدوا على أن الهدف الرئيسي هو كسب النقاط الثلاث من هذه المواجهة".
وأضاف محمد أن الجهاز الفني طالب من اللاعبين التركيز و تطبيق ما خطط له خلال التدريبات التي عمل عليها من اجل الفوز على الرغم من ان فريق الصناعات الكهربائية من الفرق الشبابية الطموحة التي قدمت مباريات جميلة خلال الموسمين الماضيين".
وأضاف محمد أن الجهاز الفني طالب من اللاعبين التركيز و تطبيق ما خطط له خلال التدريبات التي عمل عليها من اجل الفوز على الرغم من ان فريق الصناعات الكهربائية من الفرق الشبابية الطموحة التي قدمت مباريات جميلة خلال الموسمين الماضيين".
واشار الى أن "غياب المدافعين سامح سعيد وعلي بهجت سيستمر بسبب تعرضه الاول لتمزق عضلي والثاني لتعرضه لشد عضلي".
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تغيب سامح سعيد وعلي بهجت عن الصقور في مواجهة الصناعات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.