المالية النيابية تقترح حلولاً لتقليل العجز في موازنة 2020

اقترحت اللجنة المالية البرلمانية، الجمعة، حلولاً لتخفيف العجز الحاصل في الموازنة العامة لعام 2020.
وقال عضو اللجنة حنين القدو القدو في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الموازنة تواجه تحديات كبرى ما لم تضع الحكومة مخرجات حقيقية"، مشيراً إلى أن "السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلاً عن جباية الكهرباء والماء يمكن أن يدعم الموازنة ويخفف من العجز الحاصل فيها لاسيما وأن العراق يخسر مبالغ كبيرة بسبب عدم السيطرة على مداخل المنافذ".
وأضاف أن "الحكومة المكلفة لابد أن تعمل على وضع خطط لاستخدام المال العام بشكل عقلاني واقتصادي بالإضافة إلى تفعيل البرنامج الحكومي وتنفيذ مشاريع مهمة"، مشيراً الى أن "نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفاً بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة على المقاولين المتعاقدين".
وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، أكد، مؤخراً، أن قضايا إجرائية تقف وراء تاخير إرسال قانون الموازنة العامة.
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