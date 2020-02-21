دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الجمعة، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مع اعلان الدول المجاورة عن كورونا فيروس، ولضعف الوعي الصحي لدى المواطن، من الضروري ان يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي ( ج)".
وأشار إلى "ضرورة إيجاد تكاتف حقيقي بين الموسسات الحكومية والغير الحكومية والإعلام لرفع الوعي الصحي للوقاية من المرض وتجنب التجمعات غير الضرورية".
وأشار إلى "ضرورة إيجاد تكاتف حقيقي بين الموسسات الحكومية والغير الحكومية والإعلام لرفع الوعي الصحي للوقاية من المرض وتجنب التجمعات غير الضرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. مفوضية حقوق الإنسان تدعو لدخول العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.