بسبب كورونا.. مفوضية حقوق الإنسان تدعو لدخول العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج)

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مع اعلان ‫الدول المجاورة ‬عن ‫كورونا فيروس، ولضعف ‫الوعي الصحي‬ لدى ‫المواطن‬، من الضروري ان يدخل ‫العراق‬ مرحلة ‫الإنذار الصحي‬ ( ج)".

وأشار إلى "ضرورة إيجاد ‫تكاتف‬ حقيقي بين ‫الموسسات الحكومية‬ والغير الحكومية ‫والإعلام‬ لرفع الوعي الصحي ‫للوقاية‬ من المرض وتجنب ‫التجمعات غير الضرورية".

