التعادل الإيجابي يحسم قمة الانيق وغزلان البادية في ممتاز الكرة

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2020-02-21 | 16:19
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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الطلبة امام النجف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح الانيق التسجيل اولاً عن طريق محمد جفل في الدقيقة 66، فيما تعادل غزلان البادية في الدقيقة 85 عن طريق علي سعيد بعدما أكمل ركلة الجزاء الضائعة عن طريق زميله صالح سدير.
وبهذا التعادل أصبح رصيد النجف 4 نقاط، فيما حصد الطلبة اول نقطة له في الدوري الممتاز.
وكانت مباراة النفط وامانة بغداد التي أقيمت في وقت سابق اليوم ضمن ذات الجولة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وبهذا التعادل أصبح رصيد النجف 4 نقاط، فيما حصد الطلبة اول نقطة له في الدوري الممتاز.
وكانت مباراة النفط وامانة بغداد التي أقيمت في وقت سابق اليوم ضمن ذات الجولة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
المحرر: محمد خليل
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