ممثل المرجعية يناشد الجهات الصحية لأن تكون بمستوى المسؤولية في مواجهة كورونا

ناشد ممثل المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، الجهات الصحية المعنية لأن تكون بمستوى المسؤولية في مواجهة خطر فيروس "كورونا"، مشددا على ضرورة "الاستعداد الشديد" لمواجهته.
وأضاف الصافي، أن "هناك مشاكل كثيرة في المؤسسات الصحية بالعراق ولا بد من حلول جذرية لتلك المشاكل"، لافتا الى أن "الاستعدادات يجب ان تكون شديدة وعلى أعلى مستوياته بمستوى هذا الخطر(فيروس كورونا)، وان تكون الجهات المسؤولة بمستوى الخطر المحدق بالعراق".
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