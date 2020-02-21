علاوي: تشكيلة حكومتي غير حزبية ستلاحق قتلة المتظاهرين

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أسامة مهدي: فيما دعا البرلمان إلى الانعقاد الاثنين المقبل للتصويت على تشكيلته الحكومية فقد أكد المكلف بذلك علاوي إنها ستكون غير حزبية للمرة الأولى منذ عقود وتعهد بالمباشرة بالتحقيق في قتل المتظاهرين فور نيلها الثقة كما وعد باجراء انتخابات مبكرة نزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.

واضاف علاوي في كلمة الى الشعب العراقي قبل اربعة ايام من تقديم تشكيلته الى البرلمان لنيل ثقته وتابعتها ""الخليج 365"" في تحذير للقوى السياسية والطلب من المحتجين فتح صفحة جديدة في العلاقة معه فقد طلب علاوي من المحتجين بدء صفحة جديدة بعد تمرير الحكومة في البرلمان.. مشيراً إلى أنه إذا أخفقت في نيل الثقة فأنه يعني أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالب المواطنين وتعمل على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد.

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شعارات للمتظاهرين برفض علاوي

وفيما يلي نص كلمة علاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

ايها العراقيون الكرام..

ان معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية و اثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية.

هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان و خدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد ان يمنحها البرلمان ثقته..

وهنا ادعو مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاءً الى عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط...

متمنياً من نوابنا الكرام ان يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح ، و اسمحوا لي ان اذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي... فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها وان تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل اقوى وأوسع من الذي شهدناه فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد منحها الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية و ملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت مواقعهم والافراج عن المتظاهرين السلميين ، فنحن لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً او لمجرد تعبيرهم عن رأيهم ، و ستعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، وستعمل ايضاً على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين واعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة ، وسنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة..

اما رسالتي الى الشباب

اولادي وبناتي...

ان كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم ، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتأريخ ، هنيئاً لكم هذا المجد الباسل وهذه الشجاعة فقد اسستم لمرحلة جديدة في تأريخ العراق، فاستمروا بارك الله بجهودكم..

وأود أن اطلب منكم رغم ازمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي نتيجة الإخفاقات السابقة ان نتوكل على الله و نبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد العظيم لعلنا نسجل بها تأريخاً يليق بإسم العراق في حال مُررت الحكومة واذا لم تمرر فاعلموا ان هناك جهات لا زالت تعمل من اجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد ، ولكن مع هذا فأنا كلي ثقة بالسادة النواب بأنهم سيكونون مع شعبهم ولن يكونوا مع من سرق مقدراته و خاصة انهم مؤتمنون على العراق.

وفي الختام.. السلام على صبر العراقيين وتضحياتهم..

السلام على الدماء الزكية التي سالت من اجل الوطن.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

يشار الى ان علاوي يكثف منذ ايام اتصالاته مع القوى السياسية لانجاز تشكيلته الحكومية وسط ضغوط من قوى سياسية تبحث عن مكاسب فيها في وقت يجب أن يقدمها الى البرلمان قبل الثاني من الشهر المقبل للتصويت عليها بحسب الدستور حيث كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلفه بهذه المهمة في الاول من الشهر الحالي.