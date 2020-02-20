مصدر: الوفد الكردي غادر اجتماعه مع علاوي ممتعضا من عدم تعاطيه مع الاقليم

أفاد مصدر كردي، الخميس، بأن الوفد الكردي الذي وصل امس برئاسة القيادي هوشيار زيباري غادر اجتماعه مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ممتعضا من عدم تعاطيه مع حقوق الاقليم الدستورية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الوفد الكردي غادر اجتماعه مع علاوي ممتعضا من عدم تعاطي رئيس الوزراء المكلف مع حقوق الاقليم الدستورية".
يشار الى أن وفدا كرديا وصل امس الى العاصمة بغداد برئاسة القيادي الكردي البارز هوشيار زيباري للمفاوضة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن تشكيل الحكومة.
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