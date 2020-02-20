مصدر: الوفد الكردي غادر اجتماعه مع علاوي ممتعضا من عدم تعاطيه مع الاقليم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الوفد الكردي غادر اجتماعه مع علاوي ممتعضا من عدم تعاطي رئيس الوزراء المكلف مع حقوق الاقليم الدستورية".

يشار الى أن وفدا كرديا وصل امس الى العاصمة بغداد برئاسة القيادي الكردي البارز هوشيار زيباري للمفاوضة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن تشكيل الحكومة.