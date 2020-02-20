نائب عن اتحاد القوى: علاوي ليس رجل مرحلة ولن نصوت عليه في البرلمان

اعتبر النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي، الخميس، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ليس "رجل المرحلة"، مشيراً الى كتلته لن تصوت عليه في البرلمان.

وقال الكربولي في تغريدة له على "تويتر"، إن "اتحاد القوى يعلن الانحياز الكامل للشعب ولمطالب المتظاهرين الرافضة لتمرير حكومة المكلف علاوي، كما نعلن رفضنا للمعايير الشخصية التي اعتمدها في اختيار تشكيلته الوزارية ولعدم توفر الشروط التي وضعها المتظاهرون فيه".

وأضاف "نعتقد انه ليس رجل المرحلة لذلك لن نصوت عليه في البرلمان".

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وافاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، بأن القوى السنية والكردية ابلغت القادة الشيعة رفضها التصويت لحكومة محمد توفيق علاوي.

ودعا رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.