نائب رئيس البرلمان: الكتل بحثت عن استحقاقها الانتخابي بتشكيل الحكومة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، أن المفاوضات في حكومة علاوي تختلف عن سابقاتها من خلال قيام رئيس الوزراء المكلف بالتفاوض مع الكتل السياسية بنفسه دون مفاوضين، فيما اشار الى أن الكتل السياسية لم تختلف عن السابق بالتعاطي مع تشكيل الحكومة فبحثت عن استحقاقها الانتخابي من خلال وزارات.
وأضاف أن "الكتل السياسية لم تختلف عن السابق بالتعاطي مع تشكيل الحكومة فبحثت عن استحقاقها الانتخابي من خلال وزارات، وهذا هو الذي آخر الحكومة لحد اللحظة، فالبعض يعتقد ان المشاركة في الحكومة هي المشاركة بادارة الدولة من خلال ادارة وزارة او وزارتين او ثلاث".
وتابع، أن "العقبة أمام تشكيل حكومة علاوي هي بعض القوى السنية والمكون الكردي، الا انه الآن لدينا معلومات انها حلحلت بعض المشكلات"، لافتا الى أن "مطالب الكرد تخلف عن الآخرين منها المناطق المشتركة البيشمركة، وقضايا النفط والمادة 140 واشياء اخرى".
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