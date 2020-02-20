مصدر: القوى السنية والكردية تبلغ القادة الشيعة رفضها التصويت لحكومة علاوي

افاد مصدر سياسي، الخميس، بأن القوى السنية والكردية ابلغت القادة الشيعة رفضها التصويت لحكومة محمد توفيق علاوي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوى السنية والكردية تبلغ القادة الشيعة رسمياً رفضها التصويت لحكومة محمد علاوي ويطالبون بسحب ترشيحه". ودعا رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل، فيما خاطب المتظاهرين.

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