بسبب 'كورونا'.. ميسان تقرر إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران

قررت محافظة ميسان، الخميس، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب فيروس "كورونا".
وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حكومة ميسان تقرر غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفايروس كورونا في الاونة الاخيرة دون تحديد فترة الاغلاق".
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس الاربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.
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