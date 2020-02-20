رئيس كتلة نيابية: تكليف علاوي ضربة للشراكة واستهانة بحقوق المكونات

أكد رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النيابية فلاح الزيدان، ان تكليف محمد توفيق علاوي، لرئاسة الوزراء، ضربة للشراكة واستهانة بحقوق المكونات. وقال الزيدان في تغريدة على "تويتر"، إن "تكليف علاوي يشكل ضربة للشراكة الوطنية واستهانة بحقوق المكونات ودماء الشهداء من المتظاهرين السلميين". وأضاف "شركائنا في الوطن لا ترحلوا المشاكل بعلاوي الجدلي لأنه سيعمقها".



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