الياسري يطمئن النجفيين بشأن 'كورونا' ويحذرهم من السفر

وقال الياسري في اجتماع مع دائرة صحة النجف، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة المحلية وعبر مديرية صحة المحافظة قد اتخذت كافة التدابير والاحتياطات لمنع انتقال فيروس كورونا إلى المحافظة".وأضاف، أن "المنافذ الحدودية وخصوصاً مطار النجف الأشرف قد (شهدت) اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص جميع الوافدين للمحافظة بأجهزة حديثة من محارير وكاميرات حرارية فضلاً عن وضع أماكن مخصصة لحجر أية حالة يشتبه بها والتعامل معها بمهنية طبية عالية من قبل أطباء النجف المختصين".

وأشار الياسري، إلى أن "المحافظة آمنة وليس هناك أي حالات إصابة بالفايروس وهناك متابعة للموضوع من قبل الجهات الصحية المعنية"، داعياً أهالي النجف إلى "عدم السفر في الوقت الحالي خارج المحافظة والبلاد".



ودعا الياسري الحكومة الاتحادية ووزارتي الداخلية والصحة، إلى "أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الفايروس للعراق عبر المنافذ الحدودية البرية والمائية والجوية ونشر المفارز الصحية المدعومة بالأجهزة الحديثة لرصد أية حالة اصابة".