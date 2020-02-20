الدوري الإيراني يتحدى 'كورونا' ونصائح وقائية لبشار رسن وزملائه

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.

وتحسباً لأي طارئ وجه بيرسبوليس لاعبيه ببعض النصائح الطبية للوقاية من مرض كورونا، فالبرغم من المسافة المدن التي ظهرت فيها الإصابات، إلا ان النادي فضل الوقاية مبكراً من الامر.



وتم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في إيران، اثنتان في مدينة قم والثالثة في مدينة أراك.

وفي سياق متصل أكد وكيل اعمال بشار رسن بهروز دزهبود في حديث للسومرية نيوز، "لا يوجد مثل هذا الخطر الكبير الذي يشاع في وسائل الاعلام من مرض كورونا".

وأضاف انه "تم اكتشاف بعض حالات الإصابة بكورونا في عدد من المدن، إلا إن هذه المدن ليس لديها فريق في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم".

وأوضح بهروز، أن "كل شيء على ما يرام في دوري الإيراني الممتاز حتى الآن، حيث ستقام المباريات في الموعد المحدد ولكن سنرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".



وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد تضم وزراء، الداخلية والصحة والنقل والسياحة، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن هيئة الأركان المسلحة الإيرانية.